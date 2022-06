SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Sono in procinto di partire i lavori alla scuola “Marchegiani” del Paese Alto per la realizzazione di una nuova aula, a rinforzo degli spazi didattici già in dotazione al plesso dell’Isc Centro, la ristrutturazione dei servizi igienici, volta a corrispondere i nuovi e più alti standard definiti dalla legge, oltre che il miglioramento degli impianti esistenti. Gli interventi hanno un costo complessivo di 240 mila euro, interamente finanziati con fondi del Comune e saranno effettuati in due parti: la prima, che riguarderà la parte interna della struttura, sarà svolta nei mesi della pausa estiva e si stima che sarà conclusa prima del ritorno in classe degli alunni; la seconda parte invece, relativa all’ampliamento all’esterno della struttura, si protrarrà oltre il periodo estivo di qualche mese in modo da permettere la realizzazione della nuova aula in sicurezza.

Per tutta la durata degli interventi, specie nei mesi in cui la scuola ospiterà contemporaneamente lavori e lezioni, l’intero plesso non avrà alcuna limitazione alla fruibilità degli spazi né sono previste limitazioni sull’agibilità di nessuna area già esistente, garantendo così la piena funzionalità della scuola per il prossimo anno scolastico.

Inoltre, già dalla ripresa delle lezioni gli alunni e il personale beneficeranno dei nuovi servizi igienici e dell’ammodernamento degli impianti, oltre che dell’installazione di un nuovo impianto di ventilazione meccanica (Vmc), la cui realizzazione, costata 80 mila euro, è stata finanziata con fondi della Regione Marche.

Ancora in attesa invece la domanda di finanziamento depositata lo scorso febbraio per l’utilizzo di fondi Pnrr che, qualora venisse accettata, permetterà al Comune di rimodulare gli spazi della scuola d’infanzia, aumentando il numero di aule disponibili dalle attuali tre a sei, compresa quella in procinto di realizzazione con fondi comunali.