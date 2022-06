SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Si rende noto che l’ASUR Marche, con sede in Ancona Via Oberdan 2, intende acquisire in locazione, per la durata di anni 6 rinnovabile per altri 6 con facoltà di recesso anticipato del conduttore con preavviso di mesi 6 , un appartamento di civile abitazione ubicato nel Comune di San Benedetto del Tronto o Grottammare o Monteprandone o Monsampolo del Tronto o Acquaviva Picena, da adibire a “Gruppo appartamento per la S alute Mentale” dell’ASUR Marche Area Vasta 5 – sede di San Benedetto del Tronto.

Il presente avviso sarà pubblicato sul sito Aziendale : www.asur.marche.it (voce: amministrazione trasparente/sezione : Bandi di gara e contratti / sezione: Avvisi e bandi di gara on line)