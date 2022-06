Per quanto riguarda quindi la stagione che verrà, cosa può dirci, intanto, su allenatore e direttore sportivo, i due argomenti del momento.

Il fatto di lavorare a fari spenti, non vuole dire non lavorare o restare Immobile (che è anche della Lazio quindi smentisco categoricamente, ride ndr). Leggo di Parlato, con il quale non ho mai parlato (scusate il gioco di parole) o di Mussi, mai avuto contatti nemmeno con lui. Poi se qualche collaboratore ha parlato con loro a me non è stato riferito nulla, ma mi sembra strano. Capisco bene questo momento dell’anno, come arrivano decine di telefonate a me ogni giorno di allenatori, direttori e calciatori, così succede ai giornalisti, è il gioco delle parti e ci sta. I profili con i quali sto trattando non sono però quelli usciti sui giornali, nei prossimi giorni dovrei concludere. Alfonsi e Visi? Con loro si è creato un rapporto che va oltre quello professionale, sono due splendide persone e hanno fatto un percorso fantastico. Stefano ha già dichiarato di voler tornare a tempo pieno in quel ruolo che ama, ossia il preparatore dei portieri, su Sante aspettiamo di chiudere con il ds poi si vedrà.

Per quanto riguarda riconferme e nuovi arrivi in squadra?

Tutti i ragazzi mi hanno più volte fatto capire di voler rimanere qui a San Benedetto. Questo non può farmi che felice perché significa che si sono trovati bene sia con la città che con la società che ha fatto il massimo per non fargli mancare mai nulla durante l’anno. Anche qui dopo la scelta su direttore e mister sapremo qualcosa di più, io ho le mie idee ovviamente ma l’ultima parola spetta sempre allo staff tecnico. Sento poi ancora parlare di stipendi, che uno è stato saldato di recente e ne mancherebbero due, ribadisco che in D non ci sono stipendi ma rimborsi e che devono essere sistemati tutti entro il 30 giugno, unica vera scadenza prevista.

In merito al settore giovanile, ci sono novità?

Da mesi ci stiamo muovendo, come già dichiarato. Abbiamo visionato diversi giovani per tutte le categorie che intendiamo ricreare, e a luglio partiranno gli stage. Abbiamo presentato un progetto a una struttura della zona per creare una sorta di quartier generale del settore giovanile rossoblù e nei prossimi giorni avremo qualche indicazione più concreta. Abbiamo riallacciato i discorsi con Orlando Di Paolo per quanto riguarda la scuola calcio e i primi di lugli faremo degli open day gratuiti per i bimbi della zona. Abbiamo poi già diversi nomi per quanto riguarda i tecnici e il responsabile al quale daremo le direttive della società in merito agli obiettivi, sappiamo che sarà l’anno zero ma vogliamo ripartire al meglio possibile. Permettetemi un plauso alla nostra juniores, partita in fretta e furia che è riuscita comunque a chiudere il campionato al quinto posto. Un grandissimo risultato e volevo cogliere di nuovo l’occasione per ringraziare tutti i ragazzi e lo staff.