SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Sono aperte le iscrizioni per l’anno 2022/2023 al servizio di trasporto scolastico per tutti gli alunni che hanno residenza anagrafica nel Comune di San Benedetto del Tronto e frequentano le locali scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di I grado.

Al servizio, che copre esclusivamente il territorio comunale, è ammessa anche l’iscrizione di studenti residenti in altri Comuni, purché situati in prossimità del confine con il territorio comunale di San Benedetto e solo qualora vi sia disponibilità residua di posti.

L’iscrizione al servizio è gratuita per gli utenti con reddito I.S.E.E. fino a 7 mila euro.

Gli utenti con reddito I.S.E.E. compreso tra 7.000,01 euro e 13 mila euro pagano una quota di contribuzione annua di 99,20 euro mentre gli utenti con reddito superiore pagano una quota di 154 euro.

È prevista una riduzione della quota pari al 50% in caso di iscrizione al servizio di trasporto scolastico di un secondo figlio e l’esenzione totale per l’iscrizione dal terzo figlio in poi.

Per fare domanda d’iscrizione al servizio è necessario compilare l’apposito modulo prestampato disponibile sul sito istituzionale del Comune di San Benedetto del Tronto, www.comunesbt.it (percorso L’Amministrazione → Altri avvisi pubblici) oppure ritirato all’URP o al Servizio Cultura e Pubblica Istruzione, rispettivamente situati al piano terra e al terzo piano della sede municipale di viale De Gasperi 124.

Il pagamento della quota può essere effettuato mediante POS all’Ufficio Relazioni con il Pubblico del Comune, situato al piano terra della sede municipale di viale De Gasperi 124, oppure online, attraverso la piattaforma Mpay della Regione Marche, raggiungibile all’indirizzo web https://mpay.regione.marche.it, indicando nella causale il nome e cognome dell’alunno e l’anno di riferimento del servizio.

Il termine per la presentazione delle domande è martedì 30 agosto. Dal 15 giugno al 15 luglio, in orario di apertura al pubblico, allo sportello dell’Informagiovani, sito al piano terra del Municipio, sarà presente un incaricato della ditta del trasporto scolastico per tutte le informazioni riguardanti il servizio.