SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Nella riunione di martedì 14 giugno, la Giunta comunale ha approvato i seguenti provvedimenti:

– l’indirizzo organizzativo per il servizio di trasporto tra San Benedetto e le terme di Acquasanta che riparte dopo la sospensione degli ultimi anni a causa della pandemia. Il servizio sarà riservato ai residenti che necessitano di cure termali. A breve verrà data diffusione all’avviso con condizioni economiche e modalità di richiesta;

– l’intitolazione della via compresa tra via Oleandri e via dei Tigli, in zona ex Galoppatoio, ai Maestri del Lavoro d’Italia;

– un prelevamento dal fondo di riserva per far fronte ad adempimenti tecnici connessi alla richiesta di finanziamento dell’Ambito Territoriale Sociale 21 per i lavori in corso al nido di Via Manzoni;

– una variazione agli stanziamenti di cassa necessaria per adeguarla al flusso dei pagamenti;

– l’atto d’indirizzo per l’aggiornamento della convenzione tra il Comune e il Concerto Bandistico “Città di San Benedetto del Tronto” ;

– l’avvio delle procedure di chiusura del contenzioso relativo all’occupazione dei locali dei mercatini ittici di viale Marinai d’Italia e via La Spezia;

– l’individuazione delle risorse comunali non pignorabili per il 2° semestre 2022, come stabilito nel Testo Unico degli Enti Locali;

– la concessione di un contributo all’associazione “Promotori del Parco Marino del Piceno ODV” per lo svolgimento della campagna di informazione connessa all’istituzione del parco;