CUPRA MARITTIMA – Nell’ambito di un ciclo di incontri dedicati a libri usciti di recente, sabato 18 giugno, alle ore 18, presso il Belvedere Calcagno a Marano (paese alto di Cupra marittima) Antonella Roncarolo e Lucilio Santoni presenteranno il libro “Malgrado questa fine del mondo”. L’incontro è organizzato dalla biblioteca comunale di Cupra Marittima. Dialogherà con gli autori Maria Lina Vitturini, coordinerà l’incontro Stefania Serino.

Il libro racconta il mondo visto dagli occhi di due ragazzini: Virginia e Federico. Lei è nipote di un presidente di una squadra di calcio, lui è tifoso in erba della stessa squadra. Una storia privata, che poi diventa anche pubblica e storie pubbliche, che sono anche private. Il tutto ruota intorno agli accadimenti di fine anni ’60. Sullo sfondo, la Sambenedettese, come microcosmo del macrocosmo calcistico, memoria di un gioco che non esiste più e i grandi eventi artistici, sportivi, storici, politici. Gli autori, Roncarolo e Santoni, scrivono una favola basata su storie vere. E ogni favola che si rispetti non può salvare il mondo né renderlo migliore, però può fare una cosa molto nobile: dirlo, il mondo e mostrarlo in tutta la sua umanità e disumanità, dolcezza e crudeltà. Perché ogni forma di vita che abbia una storia è sempre un sogno divenuto sostanza e persona, una nostalgia che si incarna, è il desiderio di una creatura transitoria che spera di legare il proprio destino a quello delle stelle eterne. Così come gli sguardi e le vite dei due ragazzini si incrociano, allo stesso modo le scritture dei due autori si fondono nella parola letteraria, che si trasforma in dolcezza e copre la nera tenebra che avvolge il mondo e che abbiamo anche dentro di noi. “Malgrado questa fine del mondo” è un viaggio, dolce e profondo, su una terra che non ha rimedio, eppure ci lascia una possibilità di redenzione se solo riusciamo a sollevare lo sguardo verso l’alto, l’oltre e l’altrove.