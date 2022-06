Campli, il sindaco Agostinelli: “Regione Abruzzo vicina al nostro territorio. In arrivo finanziamenti”

Prosegue il sindaco: "Stanziati quasi 150 mila euro per il nuovo impianto di illuminazione del PalaBorgognoni, 40 mila euro per l’acquisto di un nuovo veicolo desistito ai servizi sociali, per il trasporto di persone disabili e fragili e 7 mila euro per il Memoriale Chicco Zorzi"

di Redazione