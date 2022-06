GROTTAMMARE – Circa un centinaio fra associazioni culturali, associazioni di volontariato, artisti, autori,

piccoli artigiani e anche personaggi celebri hanno risposto all’appello di Radio Incredibile che, per cinque giorni, da mercoledì 15 a domenica 19 giugno, sarà in giro per l’Italia a raccontare un paese che vuole ripartire.

Il tutto si svolgerà nei mille chilometri che separano il centro di Torino dal centro di Bari, passando per Bologna, Grottammare e Pescara.

La partenza il 15 Giugno a Torino in via Roma, il 16 giugno secondo giorno di viaggio in Piazza XX Settembre 1870 a Bologna, il 17 giugno a Grottammare in Piazza Kursaal, sabato 18 giugno in Piazza Primo Maggio di fronte al monumento la nave di cascella a Pescara e domenica 19 giugno il gran finale a Bari in Corso Vittorio Emanuele II, nei pressi di Piazza Libertà.

In viaggio ci sarà un’intera regione, le Marche, che Radio Incredibile racconta senza sosta da tredici anni, una regione che ha creduto in questa sfida e che sosterrà l’iniziativa con tutto il calore e l’energia.

“Quella degli amici di Radio Incredibile è un’impresa che noi sosteniamo – commenta Enrico Corinti Ceo di Webeing.net- e anche in termini di sostenibilità e solidarietà siamo vicini a questa iniziativa che ci tocca nel profondo. Abbiamo visto l’impegno di molte realtà nella ricerca di una vera ripartenza. Noi stessi abbiamo profuso energie per tenere la spinta verso l’obiettivo e aiutare altre imprese a raggiungere nuovi orizzonti”.

“Abbiamo affidato agli amici di Radio Incredibile il compito di portare la nostra cucina dalle Piazza di Fano a tutte le Piazze d’Italia – sottolinea Ideale Food & More, ristorante fanese – Siamo lieti che la tradizione enogastronomica Marchigiana abbia la possibilità di farsi scoprire e conoscere”

Per seguire la diretta live streaming:

https://www.radioincredibile.com/mille-in-italia-il-radio-camper-tour/