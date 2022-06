OFFIDA – Venerdì 10 giugno si è giocata la finale play-off di Serie D Girone E di calcio a 5, che ha visto protagonisti Offida C5 e Piceno United Mmx presso il Palasport Vannicola di Offida.

La formazione di mister Croci, dopo aver battuto in semifinale Amici 84, si è aggiudicata anche la finale battendo la squadra di mister Antimiani per 2-3.

Decisive le marcature di Di Fabio, Slimi e Croci per la squadra amaranto, non bastano per i rossoblu i gol di Balloni e Pasquali.

Dunque con questa vittoria Piceno United Mmx si guadagna un posto per il prossimo campionato di Serie C2.