ACQUAVIVA PICENA – In seguito alla vittoria alle amministrative il neo-eletto sindaco di Acquaviva Sante Infriccioli ha voluto commentare brevemente il risultato ottenuto, concedendoci una rapida intervista telefonica. Ad emergere è soprattutto il grande impatto del lavoro di squadra nel risultato ottenuto.

Allora signor Sindaco innanzitutto voglio farle i miei complimenti, poi le volevo chiedere: come commenta questa vittoria?

La ringrazio per i complimenti! Questa vittoria è il frutto di un lavoro silenzioso, un lavoro che io e i miei colleghi abbiamo portato avanti nei cinque anni in cui siano stati nella minoranza. Acquaviva è una realtà piccola, ma questo non significa che richieda meno impegno da un punto di vista elettorale. Per quel che mi riguarda non posso fare altro che ringraziare tutti i miei collaboratori per il lavoro di squadra fatto finora.

Veniamo al sodo allora: che programmi ci sono per l’immediato futuro?

Fin da subito inizieremo a lavorare per colmare la distanza che si è creata in questi anni tra la cittadinanza e la classe politica locale. Oltre a questo abbiamo in programma di avviare immediatamente il finanziamento per il nuovo edificio scolastico, al quale abbiamo dato priorità assoluta nella nostra tabella di marcia.

Acquaviva è una realtà piccola, ma sicuramente presenta delle criticità da affrontare, secondo lei quali sono quelle più urgenti?

Sicuramente è necessario avviare una manutenzione programmata di molti edifici storici presenti nel borgo. Come ben sa Acquaviva è una realtà che vive soprattutto di turismo, quindi tutelare il nostro patrimonio culturale in modo organizzato è un aspetto chiave su cui intervenire. Oltretutto, come già detto, puntiamo a colmare la distanza che si è venuta a creare in questi anni tra politica ed elettorato, che è diventata quasi critica ormai.

Volendo guardare un po’ più lontano: ci può dire qual è un proposito che lei e la sua Amministrazione intendete raggiungere nei prossimi anni?

Il nostro obiettivo primario è quello di tornare ai livelli di turismo raggiunti nel 2013, quando la città raggiunse il numero record di tredicimila presenze. Abbiamo una visione nuova di Acquaviva, una visione che mette il turismo al primo posto e che, nella sua totalità, cerca di dare al nostro borgo tutta l’importanza che merita.