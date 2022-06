FERMO – Controlli delle Forze dell’Ordine in questi giorni.

I carabinieri del Comando Provinciale di Fermo hanno arrestato un 31enne nel Fermano.

L’uomo, come riportato in una nota stampa, giunta in redazione il 14 giugno dall’Arma, dovrà rispondere di evasione dai domiciliari due volte in cinque giorni.

Era stato denunciato ma visto la recidività è stato trasferito in carcere.