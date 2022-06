SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Abbiamo ricevuto un comunicato da Paolo Canducci , nel quale il Capogruppo in Consiglio Comunale di Europa Verde e Rinasci San Benedetto ha evidenziato problemi nell’esecuzione dei lavori effettuati sul lungomare di San Benedetto . Lo abbiamo contattato per comprendere meglio le criticità che lo hanno spinto ad esporsi.

«Durante il fine settimana, che ha visto un grande afflusso di bagnanti sul lungomare appena riaperto, ci sono stati incidenti di vario genere» – ha dichiarato l’ex candidato sindaco – «Mi sono state segnalate varie moto cadute nei parcheggi, sia a causa delle auto in transito che per via dell’asfalto appena rinnovato, che non regge la pressione effettuata sui cavalletti, che addirittura bucano il manto stradale. Inoltre ho sentito di mezzi pesanti che hanno urtato moto, e pedoni toccati da motociclisti. Verificando di persona, ho deciso di emettere un comunicato per sottolineare i rischi di questa frettolosa riapertura».