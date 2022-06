SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Nuovo appuntamento a San Benedetto del Tronto a cura dell’associazione “I Luoghi della Scrittura” e della libreria “Libri ed Eventi” con il patrocinio ed il sostegno dell’amministrazione comunale e della Regione Marche. Mercoledì 15 giugno, alle ore 21,30, presso il Circolo Nautico, Mariolina Venezia presenterà il libro “Ecchecavolo. Il mondo secondo Imma Tataranni”. Converserà con lei Romina Celani.

Mariolina Venezia è nata a Matera e vive a Roma, dove lavora per cinema, teatro e televisione. Con Einaudi ha pubblicato “Mille anni che sto qui“, vincitore del premio Campiello 2007. Sempre per Einaudi ha pubblicato le indagini di Imma Tataranni: “Come piante tra i sassi” (2009, 2018 e 2021), “Maltempo” (2013, 2018 e 2021), “Rione Serra Venerdì” (2018 e 2021), “Via del Riscatto” (2019 e 2021) ed “Ecchecavolo” (2021). Da questi gialli è stata tratta la serie televisiva in onda su Rai 1 “Imma Tataranni – Sostituto procuratore“, arrivata alla seconda stagione con uno straordinario successo di pubblico.

Il libro: I colleghi che si sentono in dovere di fare i simpatici a tutti i costi, le suocere impiccione, i tuttologi

dell’ultimo minuto, quelli che non si regolano durante il pranzo della domenica e quelli che chiedono «ti è piaciuto?» dopo aver fatto l’amore: nel suo mondo ideale, Imma Tataranni non fa sconti a nessuno, neanche a sé stessa. Dopo il successo televisivo, la piemme torna in libreria, ma non con una delle sue indagini: questa volta vuole dettare legge. Così, mentre risolve un caso o fa la spesa al supermercato, elabora le sue personali normative. Un libro divertente, struggente, pungente. Proprio come lei.