SAN BENEDETTO DEL TRONTO – È stata convocata per oggi, lunedì 13 giugno, nell’Auditorium comunale “Tebaldini” di San Benedetto, alle 18.30, l’VIII° Commissione consiliare (Sicurezza, ordine pubblico, polizia locale, protezione civile) per discutere i seguenti punti all’ordine del giorno:

– Elezione vice-presidente Commissione Consiliare

– Aggiornamento stato attuativo del progetto di videosorveglianza del Comune di San Benedetto del Tronto per sicurezza urbana

– Aggiornamento iniziative ed incontri con i referenti del controllo di vicinato

– Relazione sui provvedimenti di controllo della movida a seguito dell’ordinanza sindacale 10/2022

– Aggiornamenti su eventuali nuove disposizioni per la stagione estiva

– Varie ed eventuali

Proceduti alla votazione del vice-presidente di commissione che ha visto la nomina di Aurora Bottiglieri con 8 voti e 3 schede bianche, si è passati alla disamina del secondo punto all’ordine del giorno. Come spiegato dagli Uffici nel corso della conferenza, le telecamere di videosorveglianza installate a San Benedetto sono 165, di cui 105 funzionanti. La problematica, dunque, non persisterebbe sull’installazione dei dispositivi ma sulla necessità di sistemi di alimentazione (attivati al momento 16 su 18 complessivi) che permetterebbero il funzionamento delle telecamere. Tra le aree citate non soggette a monitoraggio si registrano infatti l’area del Ballarìn, il molo sud, la stazione, la zona Sentina e quella relativa all’ospedale, con i contatori che mancherebbero al momento al molo sud e sulla nuova rotatoria in costruzione a Porto d’Ascoli.

Successivamente, sono stati toccati congiuntamente il quarto e il quinto punto all’ordine del giorno, riguardanti la relazione sui provvedimenti di controllo della movida e sulle eventuali nuove disposizioni per la stagione estiva. Su queste tematiche è intervenuto il capo di gabinetto Claudio Salvi, che ha dichiarato come, a partire da sabato 18 giugno, entrerà in vigore l’ordinanza sindacale sulla movida. Il provvedimento, non troppo diverso da quello attuato ad aprile, modificherà probabilmente l’orario di chiusura dei locali del centro portandolo alle 3 di notte (dalle 2 attuali – il contenuto del testo sarà noto nel fine settimana). Lo stesso manterrà, inoltre, il divieto d’asporto di alcolici su contenitori di qualsiasi tipologia. Così ha chiarito Salvi: “La relazione e i provvedimenti per la stagione estiva sono state oggetto di due distinte sedute del comitato provinciale ordine e sicurezza, nella quale sono state analizzati gli esiti dei controlli da parte delle forze dell’ordine sull’ordinanza 10/2022. Le prescrizioni sono state sostanzialmente rispettate e, da un confronto con il dirigente del commissariato e con i comandanti dell’Arma dei Carabinieri e con la Guardia di Finanza, si è rilevata l’efficacia del dispositivo sindacale. In relazione a ciò, il comitato ha confermato l’implementazione di servizi di controllo con un incremento del numero di personale sia dei Carabinieri che della Guarda di Finanza, e chiede all’amministrazione di riproporre un’analoga ordinanza che copra l’intero periodo estivo; un’ordinanza della durata di minimo 3 mesi, dal prossimo weekend fino alla metà di settembre, e che abbraccerà una vasta porzione di territorio. I contenuti dell’ordinanza saranno poi resi pubblici a fine settimana causa passaggi istituzionali. Nel comitato è stato sottolineato il coordinamento tra Polizia Locale, Guardia di Finanza, commissariato e Carabinieri, con un’efficacia maggiore dei controlli”.