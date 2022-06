Riviera Oggi Estate, ogni settimana un’anteprima degli eventi sulla nostra web tv

Dal 18 giugno torna Riviera Oggi Estate, il settimanale del turista con una guida agli eventi principali della settimana in Riviera e non solo. Ogni sabato nelle edicole e nelle strutture ricettive, non solo hotel ma anche b&b, camping, case vacanza, stabilimenti balneari