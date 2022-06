RIPATRANSONE – Nella notte tra 13 e 14 giugno 2022, a partire dalle ore 3, verranno eseguite le attività di disinfestazione su tutto il territorio comunale.

Durante tali operazioni (e almeno per le tre ore successive), che verranno effettuate in assoluta sicurezza per persone ed animali, si raccomanda comunque di:

• Tenere chiuse le finestre e di non tenere panni all’esterno durante le operazioni di trattamento

• Usare le cautele opportune e necessarie a tutela degli alimenti che possono venire a contatto con le sostanze asperse

• Tutelare in maniera adeguata eventuali animali di proprietà evitando che possano avere contatto diretto o indiretto con le sostanze utilizzate.

Si raccomanda inoltre di:

• Di falciare regolarmente l’erba dei giardini e le siepi

• Di eliminare ogni raccolta di acqua stagnante (sottovasi, fioriere, vasche, ecc.) • Di evitare di abbandonare all’aperto ogni contenitore che possa raccogliere acqua (lattine, rifiuti, ecc.)