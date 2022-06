PORTO SAN GIORGIO – Si è svolta questa mattina, nel porto di Porto San Giorgio, un’ esercitazione antincendio

organizzata e coordinata dal locale Ufficio Circondariale Marittimo e a cui hanno preso

parte i Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Fermo, la Croce Azzurra di Porto San

Giorgio, personale della Protezione Civile e della Polizia locale.

La simulazione, che ha avuto inizio alle ore 10.30 circa ed è terminata alle ore 11 circa,

ha consentito di verificare e porre in essere tutte le procedure che gli organi di emergenza

devono adottare, ognuno per le proprie competenze, in caso di incendio su

motopeschereccio ormeggiato in banchina, l’eventuale assistenza sanitaria ai membri

dell’equipaggio rimasti traumatizzati nell’incidente e la successiva messa in sicurezza

dell’area portuale interessata dall’evento.

“Il coordinamento da parte dell’Autorità Marittima di queste esercitazioni congiunte, che

vengono effettuate periodicamente, consentono di testare il dispositivo di soccorso, già

posto in essere, e di eliminare ogni eventuale criticità così da renderlo sempre più

efficiente ed efficace nel caso di situazioni reali” ha dichiarato il Comandante della Guardia

Costiera di Porto San Giorgio, Cristiano Caluisi.