SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Dopo le limitazioni degli ultimi due anni dovuti alla pandemia di Covid-19, l’estate 2022 nella Riserva Naturale Sentina sarà nuovamente ricca di eventi naturalistici e attività di educazione e sensibilizzazione ambientale.

Sono previste diverse tipologie di appuntamenti, a partire dalla liberazione di due esemplari di tartaruga marina (Caretta caretta) dalla spiaggia prospiciente la Torre sul Porto, domenica 26 giugno e domenica 17 luglio. Le due tartarughe sono state rinvenute in difficoltà, intrappolate nelle reti di pescatori della zona, tratte in salvo e poi riabilitate in centri specializzati. Non mancheranno inoltre le consuete visite guidate alla scoperta delle bellezze della Riserva, svolte sia durante la mattinata che nel tardo pomeriggio, in presenza di una guida naturalistica. Le visite si svolgeranno nei giorni sabato 23 luglio, venerdì 12 agosto e sabato 20 agosto.

Torna anche l’atteso appuntamento con l’osservazione delle stelle, sabato 6 agosto alle 21.30, per approfondire la conoscenza della volta celeste con esperti in astronomia. Infine, nel tardo pomeriggio di mercoledì 10 agosto, ci sarà un evento culturale presso la Torre sul Porto con il recital di racconti brevi “Quante storie” a cura del Laboratorio Teatrale Re Nudo. A tutti i frequentatori della Riserva si raccomanda il rispetto delle consuete norme di buon senso e di convivenza con la natura, tra cui accedere esclusivamente a piedi o in bicicletta lungo i sentieri segnalati, non disturbare la fauna con grida e schiamazzi, non transitare sugli ambienti dunali o comunque fuori dai sentieri, non abbandonare rifiuti e mantenere i cani sempre al guinzaglio.

Per ulteriori informazioni è possibile scrivere all’indirizzo e-mail info@riservasentina.it.