SAN BENEDETTO – Come ben sanno i nostri lettori, abbiamo chiesto più volte al presidente di partecipare alla nostra trasmissione ”Scienziati nel Pallone”, andata in onda per tutto il campionato ogni lunedì e su 7Gold, mercoledì e giovedì.

L’ultima volta la settimana scorsa tramite whattsApp e all’indirizzo della società da lui presieduta.

Mentre le altre volte il nostro presidente era stato a voce evasivo, stavolta ci ha risposto con una mail nella quale indica i motivi del suo rifiuto. Eccoli:

“Gentile Direttore,

la ringrazio per l’invito alla sua trasmissione “Scienziati nel Pallone” ma sono qui a comunicarle che non parteciperò e le spiego il perché (anche se lo sa bene):

In ogni puntata andata in onda quest’anno non avete mai perso occasione per attacchi e insulti alla mia persona, andando sempre al di là del risultato sportivo che, a quanto pare, a voi interessa poco. Soprattutto al vostro valente “opinionista”, sig. Giuseppe Buscemi, che me ne ha dette di ogni: sono stato definito “borgataro”, mi ha detto che “mi puzza il fiato” perchè non avevo accettato l’invito a parlare in trasmissione; ha chiamato di continuo la Sambenedettese “Renzese” e potrei continuare ancora per molto. Avete addirittura fatto una puntata intera su una cena di Natale della Samb alla quale non siete stati invitati ma che in realtà non si è mai tenuta. E lei direttore si è ben guardato dal fare la smentita nella punta successiva.

Io, con tutto il rispetto, non voglio avere nulla a che fare con chi opera in questa maniera, pertanto, oltre a non venire personalmente, le comunico che nessun tesserato o dirigente parteciperà alla vostra trasmissione per la prossima stagione. Calciatori, tecnici e società continueranno invece a partecipare volentieri e con la massima disponibilità a tutte le altre trasmissioni e a rilasciare interviste a tutte le emittenti e testate che ne faranno richiesta al nostro ufficio stampa. Un caro saluto, Roberto Renzi”

Dopo averla letta abbiamo deciso di fare ugualmente la trasmissione, inserendo tra me e Giuseppe Buscemi, Roberto Renzi raffigurandolo in modo virtuale con una sua foto. Facendogli le domande, insieme a quelle di alcuni lettori, che abbiamo in testa da un bel po’ di tempo. Non ha potuto intervenire Walter Del Gatto ma è intervenuto egualmente con le sue domande.

Roberto Renzi non poteva chiaramente rispondere in tempo reale ma, adesso che le conosce, può farlo con calma e quindi con il vantaggio di non doverlo fare… a caldo.

Ma, siccome, il suo tono, rifiuto a parte, ci ha dato fastidio perché offensivo per la storia che ci lega alla Samb e per il mestiere di giornalisti che facciamo da sempre in modo trasparente e coraggioso gli abbiamo risposto personalmente, oltre che in trasmissione, anche qui. Una trasparenza la nostra che, invece, non possiamo riconoscere alla sua A.S. Sambenedettese.

IL DIRETTORE: “La Sambenedettese è più mia che sua”

“Gentile Presidente Roberto Renzi,

Relativamente a frasi che in trasmissione sono sempre state dette in un contesto più ampio, prendo atto del suo pensiero seppur tardivo.

Non giustifica però il suo atteggiamento ben prima che tutto ciò avvenisse.

A partire dalla sua prima intervista telefonica rilasciata al sottoscritto quando mi disse che la dirigenza sarebbe stata americana e per questo stava studiando l’inglese, mi fece intendere che erano gli stessi (o amici, o colleghi) di chi voleva acquistare la Roma e, alla domanda di chi fossero i nomi dei suoi soci, mi rispose che certe domande le fa la questura e non un giornalista. Immagino che riflettendoci si sarà pentito. Offese e insulti alla pari di quelle che l’hanno infastidita, assistendo alle nostre trasmissioni.

Le ricordo che ho quasi 77 anni, che ho una onorata carriera lavorativa e giornalistica, che ho una moglie e cinque figli. Non poteva saperlo in quel momento ma proprio per questo motivo non doveva permettersi di prendermi in giro.

Ciononostante io, che per natura non sono permaloso, ho sempre avuto comportamenti corretti con lei, invitandola più volte ad un normale confronto giornalistico. È prassi normale per chi va in una nuova città e per chi fa corretta comunicazione, voler far conoscere (dalla punta dei piedi ai capelli) chi ha preso in mano la squadra del cuore, già sbeffeggiata più volte da chi ha occupato il suo posto prima di lei nell’ultimo trentennio.

Sbaglio? Credo di no perché giornalmente vengo sollecitato da molti miei concittadini a chiederle lumi sull’attuale assetto societario, per i motivi che ho appena esposto. Non ci sono altri motivi che fino ad oggi mi hanno spinto a chiederle, anche di persona più volte, un’intervista pubblica senza domande prefabbricate o precostituite. Anche al suo direttore generale Faccioli che più volte su whatsapp e a voce mi ha preannunciato una sua prossima presenza in trasmissione alla quale non ha mai dato seguito. Un’altra presa in giro che non credo di meritare, né io né il mio onorato giornale.

E sempre per questo motivo continuo a voler chiarire tutto con lei anche sul lato personale ma soprattutto su quello di responsabile della squadra che amo e che ho sempre difeso con tutte le mie forze. Per lo stesso motivo si poteva risparmiare la frase che ritengo un vero insulto alla mia persona: “…andando sempre al di là del risultato sportivo che, a quanto pare, a voi interessa poco”, una frase che oltre ad essere un’offesa più grande di quelle che lei ritiene di subire, dimostra ampiamente la sua supponenza, visto che io vivo a San Benedetto del Tronto da quando sono nato, Come si è permesso?, direbbe Totò.

Il fatto, comunque, di voler adottare misure restrittive nei nostri confronti non solo non mi fa paura ma semplicemente le subirò. Anche nel periodo (primi anni novanta) in cui fu presidente il veneto Antonio Venturato il mio era l’unico giornale che era da lui additato come grande nemico della società e della squadra, a differenza di tutte le altre testate che egli riveriva… per il loro silenzio su dove stava portando la Sambenedettese, dopo tanti anni di onorata storia: fu il primo a farci cancellare dai campionati professionistici. Storia non chiacchiere.

A differenza di quello che scrivevo su Venturato, di lei non posso dire oggi altrettanto ma mi intriga il fatto che mi ritiene nemico per qualche “battuta” satirica e principalmente perché continuo a chiederle un’intervista con domande che vorrebbero mettere chiarezza in un momento storico così importante. E per questo motivo continuerò a farle domande ‘libere’ alle quali continuerò a chiedere risposte. Nella speranza che prima o poi arriveranno.

Mi ha comunque sorpreso che una sua precisa presa di posizione così chiara l’abbia presa solo adesso. Se lei sperava nella vittoria dei play off, le assicuro che io di più, molto di più.

Nell’attesa continuerò a seguire i FATTI come consuetudine di Riviera Oggi, un giornale che ho fondato nel 1992 proprio perché l’altra stampa ignorava quanto stava avvenendo anche a danno della squadra di calcio che amo da una vita e che difenderò sempre da chiunque non la rispetta.

Mi scusi per la lunghezza, purtroppo però più che necessaria”

Nazzareno Perotti

Direttore responsabile di Riviera Oggi e Amministratore Unico di Riviera Oggi Srl

BUSCEMI: “Presidenti eviti altri boomerang”

Caro presidente Renzi, è davvero un peccato che lei non accetti di accogliere l’invito di Riviera Oggi per esporre alle migliaia di lettori di questo giornale le sue intenzioni, i suoi programmi presenti e futuri ed anche le prospettive che vuole dare alla Sambenedettese Calcio, blasonata società che si avvia a celebrare il centesimo anniversario dalla fondazione. Attualmente purtroppo in Serie D, dopo che lei lo scorso campionato se l’era aggiudicata in Serie C.

E anche per rispondere in modo esauriente alle nostre domande, che potrebbero sì essere comode e adulatorie, ma pure scomode e critiche, come a lei invece evidentemente non piace. Perché allo spirito critico, egregio presidente, è improntato il giornalismo serio e libero in tutti i Paesi democratici e non imbavagliati da dittature.

E sempre a proposito di giornalismo, tengo ad informarla che questo giornale, Riviera Oggi, è diretto da un giornalista, Nazzareno Perotti, che di calcio, risultati sportivi, e soprattutto di Sambenedettese, tratta e “mastica” da ben prima che lei fosse nato. Mentre il sottoscritto, nel suo piccolo, scrive di calcio dal 1974 (anno in cui la Samb tornò in serie B), è professionista da trent’anni ed ha lavorato, per gran parte di essi, nella più grande azienda editoriale e culturale italiana. Mentre collabora a questo giornale da quando è in pensione (previdenziale, non certo giornalistica). Questo solo in doverosa risposta alla sua deliziosa virgolettata ironia di “valente opinionista”.

Infatti, da quanto leggo nel suo messaggio, presidente Renzi, temo che lei non abbia guardato né ascoltato con sufficiente attenzione la trasmissione “Scienziati nel Pallone” messa in rete da questo giornale. Se lo avesse fatto non sarebbe scaduto nel confondere pomposi “attacchi e insulti alla mia persona” con ciò che invece erano pungenti battute ironiche e satiriche alle quali quasi sempre – come si suol dire a teatro e al cabaret – lei ha “dato il là” con suoi atteggiamenti discutibili e discussi. Nei momenti di relax, signor Renzi, legga ogni tanto “Il Vernacoliere”, mensile livornese “di umorismo, satira e mancanza di rispetto” (come ama definirlo il suo direttore Mario Cardinali).

Se lei lo avesse già fatto, avrebbe risparmiato gran parte di ciò che ha ritenuto di scrivere.

Ironia e satira, ma pure invece critiche serie e fondate, alle quali nessuno le ha mai impedito di rispondere replicare subito e in presenza. E non invece solo ora, dopo settimane e mesi, con una stizzita missiva, peraltro tuttora priva – debbo osservare – di contenuti concreti e meritevoli di attenzione sportiva e imprenditoriale.

Peccato davvero, signor Renzi, se lei dovesse insistere nel suo effimero atteggiamento autolesionista. Oltre alle migliaia di lettori, cittadini e soprattutto splendidi tifosi rossoblu di “Riviera Oggi” perderebbe altresì la parallela ospitalità nella rete televisiva nazionale “7 Gold”.

Ci ripensi, caro presidente, eviti altri boomerang, ne avrà tutto da guadagnare.

Un saluto. Giuseppe Buscemi”