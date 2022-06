SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Weekend ormai agli sgoccioli.

Nel fine settimana alcuni incidenti stradali lungo la costa picena. L’11 giugno sinistri a San Benedetto e Cupra, interventi del 118 e Forze dell’Ordine per soccorsi e rilievi.

Oggi, 12 giugno, altri impatti a San Benedetto e vicino ad Ascoli nei pressi di Poggio di Bretta. Anche in questi casi 118 e Forze dell’Ordine per le cure mediche alle persone rimaste coinvolte e gli accertamenti per chiarire dinamiche.