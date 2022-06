Foto diffusa, e ripresa, dall’As Sambenedettese sulla pagina ufficiale Facebook

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Domenica 12 giugno, alle 12, il campo sportivo “Nelson Mandela” ha ospitato la finale, valevole per la promozione in serie B, del Campionato Nazionale Italiano di Rugby, serie C.

Il match ha visto contrapposta la locale Unione Rugby San Benedetto, forte di una vittoria all’andata in casa degli avversari, e l’Olbia Rugby, in una partita che ha decretato quale delle due squadre porterà a casa la promozione alla serie superiore.

La partita è andata ai rossoblu: Olbia Ko e Unione Rugby San Benedetto promossa in serie B.

Grandi festeggiamenti al Mandela, complimenti a tutti gli atleti e alla società.