SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Sono 179.733 i marchigiani chiamati domani alle urne in 218 seggi il rinnovo dei Consigli comunali per le’ezioni diretta dei sindaci in 17 Comuni: 74.022 in provincia di Macerata, 65.350 in quella di Ancona, 31.375 in quella di Fermo, 5.783 in quella di Pesaro Urbino, 3.203 in quella di Ascoli Piceno.

Tra i Comuni al voto non ci sono capoluoghi di provincia: sei quelli con più di 15mila abitanti, con possibilità di ballottaggio il 26 giugno: Jesi, Fabriano (Ancona), Civitanova Marche, Tolentino (Macerata), Porto San Giorgio, Sant’Elpidio a Mare (Fermo), a cui si aggiunge Corridonia (Macerata) scesa sotto 15mila, ma le cui liste elettorali non sono state ancora aggiornate, e che potrebbe quindi accedere al doppio turno, previsto il 26 giugno.

Folla di candidati sindaci: ci sono sei aspiranti a Civitanova Marche, 5 a Jesi, 4 a Fabriano, tra i centri principali chiamati al voto.

E poi 3 a Tolentino, Corridonia, Sant’Elpidio a Mare, due a Porto San Giorgio. A Civitanova Marche e Jesi si affacciano candidati riconducibili all’area no Green pass. Nelle zone terremotate si vota (in anticipo) a Camerino e Valfornace.

Completano il quadro Acquaviva Picena (Ascoli Piceno), Corinaldo, Offagna, Rosora (Ancona), Pedaso, in provincia di Fermo, (dove corre solo il sindaco uscente), Frontino, Tavoleto, Terre Roveresche (Pesaro Urbino).

Nel vicino Abruzzo e Teramano, amministrative anche a Martinsicuro.