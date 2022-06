di Davide Pignotti

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – È stato firmato questa mattina, nella sala della Biblioteca Comunale “G. Lesca”, il “Patto Locale per la Lettura”. L’iniziativa, presentata dal sindaco Antonio Spazzafumo, dalla Direttrice dei Servizi Bibliotecari Roberta Spinelli e dagli assessori Lazzari e Sanguigni, è stata ideata e coordinata dal Comune di San Benedetto con lo scopo di creare un ecosistema culturale favorevole alla promozione delle buone pratiche della lettura.

Obiettivo primario del Patto è quello di realizzare, in città e nel territorio limitrofo, una rete coordinata e trasversale tra tutti i soggetti della “filiera del libro e della lettura”: istituzioni ed enti pubblici, biblioteche, scuole, università, case editrici, librerie, gruppi di lettura, associazioni, circoli e istituti culturali e di volontariato, strutture sanitarie e penitenziarie, case di riposo, enti sociali, fondazioni bancarie, imprese private, testate giornalistiche.

«Entriamo a far parte di una rete d’élite» – ha dichiarato il sindaco Spazzafumo – «che ha attivato l’attenzione di 31 partner finora. San Benedetto è capofila di una rete che ha bisogno di altri comuni. Ci tengo a elogiare i collaboratori che lavorano bene, nella cultura e non solo. Vi ringrazio e sono pronto a firmare il Patto».

L’assessore alla Cultura Lina Lazzari ha illustrato i dettagli del Patto: «Quando eravamo in campagna elettorale, l’allora candidato sindaco Spazzafumo parlava spesso della cultura. La cultura è stata una delle sue priorità, sin dall’insediamento. Oltre al suo lavoro d’ufficio, guardo Roberta Spinelli come una persona che ha promosso l’iniziativa. Insieme alla Dott.ssa Marinangeli, siamo andate a presentare le nostre iniziative al Salone di Torino; credo sia la prima volta che il presidente del Consiglio Regionale Latini ci ha mandato una lettera di ringraziamento. La Regione Marche si è accorta che questo piccolo paese di confine ha molte cose da dire, e in effetti abbiamo molte cose da dire. Speriamo di fare ancora di più in futuro: crediamo molto nella lettura perché leggere è il primo momento per far crescere la comunità dal punto di vista sociale e collettivo. Cerchiamo con voi di far crescere nei ragazzi l’amore per questa attività, poiché la lettura rende liberi».

L’assessore ai Servizi Sociali, Andrea Sanguigni, è intervenuto portando la propria esperienza come esempio: «Nessuno mi ha fatto amare la lettura, quindi riconosco più di tutti la sua importanza. Pur avendo questa povertà, ho sempre sognato di poter leggere fino in fondo un libro, perché una storia mette in relazione due persone anche se si è da soli: vivo questa mancanza, come se non potessi camminare. A livello sociale, la co-progettazione è il futuro: ne beneficeranno i bambini, gli anziani e tutte le persone che come me fanno fatica a entrare in questo mondo».

Anche le scuole parteciperanno all’iniziativa, con le firme del preside del Liceo Classico Maurilio Piergallini, di Stefania Marini, dirigente del Liceo Scientifico Rosetti, di Giuseppina Carosi per l’ISC Nord, Elisa Vita per l’ISC Centro e Franca Mafalda Cecchini, dirigente scolastica dell’ISC Sud.

Aurora Bottiglieri, referente dei pediatri per San Benedetto del Tronto, ha dichiarato: «Dopo le difficoltà dettate dal Covid, il progetto è partito alla grande. Leggere con i bambini emoziona». Degno di nota anche l’intervento del Presidente dell’Ass. Culturale L’Onagro, Lucilio Santoni: «La lettura non è un piacere, ma una fatica che contiene una promessa, di una vita più profonda che migliora il rapporto con la mortalità». Valentino Coratella, Associazione Culturale Fumetti Indelebili «Col fumetto abbiamo portato il libro anche negli ambienti più complessi, come ai bambini del Salesi di Ancona. La lettura può dare momenti di serenità a chi non ne vive mai. Con l’evento San Beach Comix stiamo lavorando, ovviamente insieme a tutti gli altri, per portare la cultura in città. D’altronde mi piace affermare che “se non porti una soluzione, sei parte del problema”».

Tra gli altri è intervenuto Gino Troli, in rappresentanza del Circolo dei Sambenedettesi: «Il Circolo rappresenta la memoria, e la sezione storia locale di SBT rappresenta un’eccellenza nella nostra piccola biblioteca; anche i cittadini dovrebbero mettere a disposizione le loro biblioteche. Le associazioni, come il Cineforum o Libero Bizzarri, devono collaborare per ridare il ruolo che spetta a questa città che insieme a Grottammare forma la terza conurbazione delle Marche»

Tra i firmatari del Patto figurano anche varie associazioni, come L’Astrolabio, il Cineforum Buster Keaton, I luoghi della scrittura, l’ASD Zona Indaco, Slow Food Sbt e Valdaso, A Piccoli Passi ONLUS, Cristiana Carniel, Ass. Michele Per Tutti, City Jump, Omnibus Omnes, e le librerie del territorio. Hanno sottoscritto il Patto infatti Mondadori, Libreria Nave Cervo, Agenzia Libreria Punto Einaudi, Libri ed Eventi, Libreria – Casa Editrice Iodio, Mauna Kea & Mauna Loa Edizioni. Infine hanno aderito all’iniziativa anche altri enti, eterogenei e solo in apparenza distanti dal mondo della lettura, quali sono la Casa Circondariale di Ascoli Piceno, il Gruppo di Lettura a Scopo Terapeutico di Claudia Fulvi, Gioventù Musicale, il ristorante Degusteria del Gigante e il Consorzio “Il Picchio” (a cui è affidato il Museo del Mare).

«Dobbiamo far emergere le eccellenze di questa città e di questo territorio» – conclude il Sindaco – «Il lavoro che sta facendo Roberta, ma anche il settore cultura e quello dei servizi sociali, è notevole: diamo spazio ai giovani, catturiamoli e diamogli delle prospettive. Dobbiamo tirarli fuori da un appiattimento mentale che sta prendendo piede un po’ ovunque».