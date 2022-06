FERMO – Forze dell’Ordine in azione in questi giorni.

I carabinieri del Comando Provinciale di Fermo hanno denunciato, nel Fermano, un uomo.

Come riportato in una nota stampa giunta in redazione l’11 giugno dall’Arma, l’uomo aveva fornito un’identità falsa ai militari durante un controllo.

Inevitabile il deferimento dopo gli accertamenti compiuti dagli uomini in divisa.