Cinema Margherita, la programmazione dal 3 all’8 marzo

In programma il film girato ad Ascoli "L'ombra del giorno", del regista ascolano Giuseppe Piccioni ed "Ennio" di Giuseppe Tornatore. Per i più piccoli "Lizzy e Red - Amici per sempre" di Jan Bubenicek e per "Cinema d'essai" il film "Piccolo corpo" di Laura Samani, in collaborazione con l'amministrazione comunale di Cupra Marittima.

di Elvira Apone