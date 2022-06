MARTINSICURO – Di seguito una nota stampa, giunta in redazione l’11 giugno, dalla Compagnia dei Carabinieri di Alba Adriatica.

Controlli a tappeto sulla fascia costiera della zona nord della provincia di Teramo nei cantieri edili da parte dei Carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Teramo in collaborazione con l’Arma territoriale. Nel corso dell’attività ispettiva per la sicurezza sui luoghi di lavoro, i militari hanno deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Teramo, quattro persone tra amministratori e responsabili della sicurezza.

Nel corso dell’ispezione nei Comuni di Alba Adriatica e Martinsicuro i Carabinieri del Reparto di Specialità dell’Arma hanno rilevato che i responsabili avevano omesso i controlli relativi alla sorveglianza sanitaria per non aver provveduto a far sottoporre i lavoratori dipendenti alla prescritta visita medica preventiva. Nel contesto dell’attività in disamina, in un cantiere di Martinsicuro, è stato trovato un lavorare in nero, peraltro percettore del reddito di cittadinanza che aveva indebitamente percepito la somma di € 6.500. Lo stesso è stato segnalato all’INPS per il recupero dell’indebito credito.

Sulla scorta delle violazioni penali ed amministrative accertate, sono stati adottati i relativi provvedimenti amministrativi di sospensione delle attività imprenditoriale.

Elevate complessivamente sanzioni amministrative per oltre 10 mila euro ed ammende per 13.500 euro.

Analoghi controlli saranno svolti dal Reparto di specialità dell’Arma dei Carabinieri, in collaborazione con le Stazioni Carabinieri dei Comuni interessati presso i cantieri edili.