SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Vuoi innamorarti al primo morso…anzi, al primo crunch?

Mercoledì 15 giugno a San Benedetto arriva “Crunch Pizza”, una pizzeria che rappresenta un’assoluta novità nel panorama dell’offerta culinaria della Riviera.

Già dal nome, risultano facilmente intuibili le caratteristiche di questo nuovo prodotto estremamente gustoso: una pizza che, discostandosi totalmente da quella classica napoletana, regala un’irresistibile sensazione di croccantezza, grazie alla sapiente lavorazione di un impasto indiretto realizzato con il metodo della biga. Un alto grado di idratazione, pari all’82%, il giusto controllo della temperatura e le giuste ore di lievitazione restituiscono una pizza che, dopo una doppia cottura, risulta incredibilmente leggera e altamente digeribile.

Accanto alla “crunch”, è possibile gustare anche la pizza “contemporanea”, realizzata con impasto diretto fatto con un blend di farina Petra 1 e Petra 3, che prevede dalle 18 alle 24 ore di maturazione in massa e 8 ore di lievitazione, con lievito madre e malto.

Infine, i più ghiotti possono optare per una golosissima pizza fritta.

Gli ingredienti, come il pomodoro e la mozzarella, vengono tutti minuziosamente tagliati a mano e impiegati in abbinamenti inediti, insoliti, originali. In una sola parola, gourmet.

“Crunch Pizza” nasce dall’intuito dei titolari Massimiliano Falasca Zamponi, già gestore dei più famosi locali di intrattenimento della Riviera come il Jonathan, il Room 76 e il Solano Restaurant, Simone Muscella, Chef pluripremiato che, dopo il successo del Solano Restaurant, intraprende questa nuova avventura nel mondo delle farine, forte della sua appartenenza a una famiglia di pizzaioli, e Peppe Damiani.

L’idea dei tre imprenditori è quella di restituire alla nostra città una pizzeria nella quale ritrovarsi in famiglia o tra amici, per gustare una pizza di certo buona ma soprattutto “nuova, croccante e contemporanea”.

*

Il tutto in una delle vie più “deliziose” di San Benedetto, via Balilla, ormai definita una “GourmetStreet” data la presenza di numerosi locali di alto livello che, negli anni, hanno scalato le vette delle classifiche di TripAdvisor.

Dal 15 giugno, dunque, accanto al meglio dei ristoranti e dei bar sambenedettesi, prenderà posto anche “Crunch Pizza”.

Pronti a vivere questa esclusiva esperienza di gusto?!