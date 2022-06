SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Si è conclusa la quattro giorni di scuola portieri organizzata e diretta dal tecnico rossoblù, Stefano Visi, in collaborazione con l’As Sambenedettese. 11 giovanissimi portieri, qualcuno proveniente anche da fuori regione, si sono allenati con Visi al Samba Village, casa della Samb e oggi, giornata conclusiva, ognumo di loro è stato omaggiato con dei gadgets ufficiali del Samb Store.

“Ringrazio innanzitutto questi ragazzi – le parole di Stefano Visi – Per l’entusiasmo e la voglia che hanno messo in campo. Per me è stato veramente un piacere trascorrere questi 4 giorni con loro e cercheremo di organizzare altre giornate come queste quanto prima”.

Intanto, a luglio, oltre agli stage per il settore giovanile, prenderà il via quello della scuola calcio, a breve verranno fornite tutte le info.