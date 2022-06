SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Al via nelle Marche domenica 12 giugno, in concomitanza con l’attivazione dell’orario ferroviario estivo, la Trenitalia Summer Experience 2022, la nuova offerta estiva, con servizi e promozioni adeguate a una domanda di mobilità sostenibile e incentivanti un turismo di qualità, messa a punto dalle società del polo “Passeggeri” del Gruppo FS.

Due nuovi treni (tra Ancona e Jesi) portano a 30 i collegamenti giornalieri verso l’Aeroporto Internazionale di Ancona, più servizi ad agosto tra San Benedetto e Ascoli per il periodo estivo e balneare, più convogli festivi di rinforzo sulla Linea Adriatica: dal 19 giugno partono i treni festivi di rinforzo del servizio sulla Adriatica, con un nuovo collegamento festivo mattutino Ancona-San Benedetto (partenza alle 9.45), riconfermato il collegamento San Benedetto-Rimini (16.05).

Ad agosto 4 nuove corse feriali in più tra San Benedetto e Ascoli, che aumenteranno il servizio estivo nel Piceno per promuovere la riscoperta del territorio.

Tornano Marche Line, Conero e Fermo Link, Piceno Line e Urbino Link e le promozioni per chi sceglie il treno per andare al mare. Intanto, per i treni nazionali, sono 30, tra Frecciarossa e Frecciargento, le Frecce della Linea Adriatica che ogni giorno uniscono le Marche con il Nord e il Sud del Paese: due nuovi Frecciargento estivi tra Milano ed Ancona e due nei week-end tra Bolzano ed Ancona, per tutta l’estate due Frecciargento al giorno anche a Senigallia. Fino al 15 settembre gli amici a quattro zampe viaggiano gratis su Frecce e Intercity.