SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Nella riunione di giovedì 9 giugno, la Giunta comunale ha approvato le seguenti delibere:

– l’individuazione delle aree per l’esercizio di spettacoli viaggianti, alla luce di domande pervenute. Nello specifico, vengono individuate l’area libera in via Goffredo da Buglione, per spettacoli di medie e grandi dimensioni, e l’area scoperta nel palmeto all’incrocio tra via Bellini e via dei Mille, per spettacoli di piccole e medie dimensioni;

– la concessione della prima tranche di contributi per il 2022 pari a 25.500 euro e destinati a progettualità sociali, in particolare a beneficio di associazioni che operano a sostegno del reddito familiare, della risoluzione di problematiche abitative e delle fasce deboli come anziani soli e persone non autosufficienti. La tranche è ripartita tra la locale Caritas Diocesana (15mila euro), l’Asd “Sordapicena” (2mila euro), l’associazione “Il Germoglio” Odv (2.500 euro), l’Università di Tutte le Età e del Tempo Libero (1.000 euro), l’associazione Centro Famiglia (3mila euro) e l’associazione teatrale “Gli O’Scenici” per un progetto di teatro come terapia del cuore destinato a rifugiati ucraini (2mila euro);

– la compartecipazione, attraverso la realizzazione di eventi formativi e socio-culturali insieme all’Ambito Territoriale Sociale 21, al progetto “Community building”, di cui è ente capofila l’Rsa San Giuseppe. Il progetto è volto a realizzare una rete comunitaria di condivisione dei percorsi di cura dedicati in particolare agli anziani non autosufficienti e alle persone affette dai morbi di Alzheimer e Parkinson.