SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Di seguito una nota dell’assessore allo sport Cinzia Campanelli in occasione della finale del campionato di rugby di domenica 12 giugno, valevole per la promozione in serie B, tra la Fi.Fa Security Unione Rugby San Benedetto e la Olbia Rugby.

In occasione del match di domenica 12 giugno che vedrà al campo “Mandela” la nostra Unione Rugby San Benedetto, tornata a casa dalla Sardegna con una gloriosa vittoria per la promozione in serie B del campionato nazionale di rugby, rivolgo un appello a tutti gli appassionati, ma direi a tutti i sambenedettesi affinché non facciamo mancare il nostro sostegno agli atleti rossoblù.

Questa finale è un momento speciale, dal quale si cerca di raccogliere i frutti di tre anni di duro lavoro contrassegnati anche dal Covid, per cui spero diventi anche un’occasione di festa di tutta la comunità.

Sin da ora esprimiamo la gratitudine di San Benedetto tutta alla Fi.Fa Security Unione Rugby per le emozioni che ci ha regalato e per la passione che ha sempre dimostrato nella promozione dei buoni valori dello sport e della Città di San Benedetto. Non dimentichiamo quanto è stato fatto, insieme al Comune, per far sì che la Federazione Italiana Rugby candidasse il progetto di ampliamento e riqualificazione del nostro impianto al finanziamento statale, così come la proposta di accogliere i test match del rugby internazionale.

Auguriamo quindi le migliori vittorie e soddisfazioni alla squadra: forza ragazzi, siamo tutti con voi.

Appuntamento domenica, ore 12, al campo Mandela.