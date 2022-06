GROTTAMMARE – “Nelle nomine degli scrutatori per il referendum del 12 giugno anche quest’anno abbiamo assistito alla solita spartizione degli scrutatori da parte delle forze politiche presenti in consiglio comunale”, esordisce così in una nota stampa la consigliera Alessandra Manigrasso.

L’esponente del Movimento 5 Stelle spiega come l’amministrazione comunale non abbia rispettato le disposizioni contenute nella delibera numero 28 del 23 maggio 2018, approvata all’unanimità, che introduceva un nuovo metodo per le nomine degli scrutatori. “Le nomine dovevano avvenire tenendo in considerazione le domande presentate da cassintegrati, studenti e disoccupati iscritti nell’albo degli scrutatori – spiega la Manigrasso – questo metodo di reclutamento avrebbe permesso agli scrutatori di non rivolgersi più a nessun esponente politico ma sarebbe stato sufficiente dare la disponibilità all’ufficio elettorale del comune, compilando un semplice modello”.

“Rimaniamo sconcertati di fronte l’ennesima scelta degli scrutatori difforme al deliberato consiliare.

Ci chiediamo e chiediamo al sindaco come possano verificarsi simili fatti, che vanno a delegittimare l’operato di un intero consiglio comunale. Come si è potuto non tener conto di questo deliberato consiliare? Incredibile, un intero Consiglio Comunale di smemorati anche quest’anno!”, afferma la consigliera.

Secondo la Manigrasso, l’amministrazione comunale avrebbe dovuto seguire l’esempio di altri comuni del Piceno, come Folignano, e del fermano, dov’è stata data la priorità a determinate categorie di persone. Questi comuni “hanno dimostrato che è possibile un altro metodo per reclutare gli scrutatori”, conclude la consigliera.