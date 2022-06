SAN BENEDETTO DEL TRONTO – “Conosco le grandi difficoltà che i lavoratori della pesca stanno attraversando in questo periodo difficile caratterizzato dal continuo aumento del costo dei carburanti. Nelle ultime settimane ho avviato interlocuzioni con la Direzione Generale del Ministero del Lavoro competente in materia e con il Ministero delle Politiche Agricole per identificare azioni urgenti da intraprendere per salvaguardare decine di migliaia di lavoratori del comparto. Condivido le preoccupazioni dei pescatori fanesi e marchigiani per una situazione critica che si protrae ormai da molti mesi, e sono disponibile ad incontrare le istituzioni locali e una rappresentanza dei lavoratori del comparto per trovare risposte ad una situazione emergenziale che vive ancora di incertezza”.

E’ quanto afferma la Senatrice Rossella Accoto, Sottosegretaria al Lavoro e alle Politiche Sociali.