GROTTAMMARE – Giornata dedicata agli sponsor in casa rossoblù. L’incontro con tutti i partners della stagione 2021-22 è andato in scena al Valentino Resort di Grottammare. È stata l’occasione per la società rossoblù per ringraziare tutti gli sponsor per il sostegno e per presentare Quojobis, che è stato sponsor di maglia per la finale playoff, e che sarà partner rossoblù per la prossima stagione.

Ad aprire l’incontro il saluto del sindaco di San Benedetto del Tronto, Antonio Spazzafumo. Per la Samb erano presenti il presidente Roberto Renzi, Giuseppe Colucci e il direttore generale Luca Faccioli.