SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Il comandante resta al comando verso nuovi affascinanti obiettivi.

“Il Porto d’Ascoli Calcio è lieto di annunciare la conferma in panchina di mister Davide Ciampelli anche per l’imminente stagione sportiva 2022-2023″ – lo ha reso noto il club di patron Massi in una nota sui propri canali ufficiali.