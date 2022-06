ALBA ADRIATICA – Nel prossimo week end la spiaggia di Alba Adriatica torna ad ospitare la tappa inaugurale dell’Italian Beach Soccer con un quadrangolare internazionale di grande livello. Allo stabilimento balneare “Al Faro” si affronteranno Italia, Argentina, Gambia e Senegal.

Dopo lo stop per la pandemia il trade union oramai consolidato negli tra il promoter Maurizio Iorio e la Beach Sport ha riportato sulla spiaggia abruzzese la tappa inaugurale del tour che si snoderà per tutto il centro sud Italia per terminare con il master finale di fine settembre in Marocco, da decidere tra Agadir e Marrakech.

Al beach stadium Europa Acciai davanti alle telecamere di Sky Sport si affronteranno sabato alle 15:30 Argentina – Senegal, a seguire Italia – Gambia.

Le gare avranno tre tempi da 12′ con due riposi di 3′. La rappresentativa italiana è un mix di giovani ed i blasonati Max Tonetto, Mauro Esposito, Max Tangorra e Mirko Cudini. “Sarà un torneo molto difficile – afferma Maurizio Iorio – le due squadre africane sono molto forti e ci servirà per capire le nostre potenzialità. Sono molto contento di tornare ad Alba Adriatica dopo la pausa dovuta al Covid-19. Ho un grande piacere perchè sia con Sandro Zivelli che con Christian, Stefano e Lino si è creato un rapporto di amicizia che va oltre il lato sportivo. Quest’anno si riparte da Alba Adriatica che è un nostro partner storico. Speriamo di offrire anche in questa edizione tanto spettacolo”.

Le finali si svolgeranno nel pomeriggio di domenica. Alle 16:30 la finalina per la medaglia di bronzo poi alle 17:30 la finalissima. Il tour dell’Italian Beach Soccer si snoderà nelle più belle località turistiche italiane.

Si comincia sabato allo stabilimento Al Faro, poi si volerà in Egitto a Sharm el Sheik, Vieste, Margherita di Savoia, Santa Flavia di Bagheria, la novità Lecce, si tornerà a Sharm el Sheik, poi Fiumicino e le finali di Porto Sant’Elpidio. A fine settembre come detto il master finale in Marocco. Un altro evento targato Beach Sport che porta il nome di Alba Adriatica in Italia e nel mondo. Dopo il torneo nazionale under 15 di beach rugby andato in onda su Sportitalia ecco il beach soccer firmato Maurizio Iorio su Sky con tanto divertimento.