MONTEGIORGIO – L’ippodromo di Montegiorgio, venerdì 10 giugno rende onore al romano Glauco Cicognani con un convegno di trotto interamente dedicato a lui ed ai suoi campioni, Sec Mo, Mr Almo, Eleonor Cik, Veloce Jet, Ribot EK e Albimonte. Il centrale della seconda giornata di corse al trotto del San Paolo vuole rendere omaggio al grande Glauco Cicognani, scomparso a gennaio 2019, un grande protagonista del trotto e poi anche del galoppo.

Glauco ha ottenuto numerosi successi in entrambe le specialità tra cui un Derby di trotto con Sec Mo (dell’allevamento civitanovese del Capitano Mori) nel 1995, e moltissimi Gran Premi collezionati durante la sua carriera. Negli ultimi anni aveva deciso di privilegiare l’attività di allenatore di cavalli al galoppo. Altro fiore all’occhiello di questo esponente dell’ippica e, in generale, della famiglia Cicognani, la bravura nella preparazione di giovani cavalli.

Il suo segreto era quello di saper aspettare, di avere pazienza, di capire i puledri senza fretta e con tanta, ma tanta, passione. Qualità che lo hanno portato ad essere uno dei pochi, se non l’unico, ad avere una doppia licenza per le due specialità. Senza dubbio una perdita enorme dal punto di vista sportivo ma anche umano perché con Glauco Cicognani se n’è andato un altro pezzo della grande ippica italiana. Il centrale, per cavalli di 4 anni, porta il suo nome: premio Cicognani Claudio. Il premio dedicato alle femmine di 4 anni è intitolato a Sec Mo, che nel 1995 vinse il Derby guidato da Glauco Cicognani.

Il premio Gentlemen è dedicato a Mr Almo, cavallo con cui Cicognani nel 1987 ha incassato il Gran Premio della Repubblica. Il Premio Elionor Cik, la plurivincitrice allevata da Cicognani, porta in pista cavalli di tre anni. Il Premio Veloce Jet, un altro cavallo di grande successo di Cicognani, è per cavalli di 5 anni. Il Premio intitolato a Ribot Ek, figlio del Capitano Varenne e Gianna di Jesolo, propone una corsa sul miglio per cavalli di 5 anni. Sempre per cavalli di 5 anni c’è il Premio Albimonte, un campione legato a Cicognani.

Si prospetta una bella giornata con corse, in un ambiente curato e accogliente. Inoltro al San Paolo di Montegiorgio l’ingresso è libero e il grande parcheggio è gratuito.