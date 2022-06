SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Di seguito una nota diffusa da Trenitalia il 9 giugno.

Il traffico è sospeso in via precauzionale per verifiche tecniche a seguito di un evento sismico tra Pedaso e Porto San Giorgio in mare.

In corso l’intervento dei tecnici per consentire la regolare ripresa del traffico ferroviario.

Puoi conoscere l’andamento del tuo treno e le soluzioni di viaggio dalla stazione di tuo interesse con Cerca Treno.

Seguono aggiornamenti.