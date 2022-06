SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Di seguito una nota diffusa da Trenitalia il 9 giugno.

Fine evento – ore 17:30

Il traffico è tornato regolare dopo l’intervento dei tecnici.

I treni in viaggio hanno registrato maggiori tempi di percorrenza fino a 250 minuti.

I treni InterCity hanno subito limitazioni di percorso.

I treni Regionali hanno subito cancellazioni e limitazioni di percorso.

Attivato il servizio sostitutivo con bus per le relazioni Civitanova Marche – Pescara Centrale, Pedaso – Porto d’Ascoli e Civitanova Marche – San Benedetto del Tronto.

Treni parzialmente cancellati:

• InterCity 612 Taranto (10:32) – Lecce (20:40): oggi termina la corsa a Giulianova.

I passeggeri possono proseguire il viaggio con il treno FR 8820 che oggi ferma anche a Civitanova, Senigallia e Riccione.

• InterCity 607 Bologna Centrale (12:00) – Lecce (20:40): oggi termina la corsa ad Ancona alle ore 14:23.

I passeggeri possono proseguire il viaggio con i primi treni utili a cura del personale di Assistenza clienti di Trenitalia.

Il traffico è ancora sospeso, in corso l’intervento dei tecnici che durerà almeno fino alle ore 17.30.

I treni Alta Velocità e InterCity posssono subire limitazioni di percorso.

I treni Regionali possono subire cancellazioni e limitazioni di percorso. Attivo il servizio sostitutivo con bus per le relazioni Civitanova Marche – Pescara Centrale, Pedaso – Porto d’Ascoli e Civitanova Marche – San Benedetto del Tronto.

Treni parzialmente cancellati:

• Frecciarossa 9805 Torino Porta Nuova (9:10) – Lecce (18:50): cancellato tra Civitanova e Giulanova.

I passeggeri possono proseguire il viaggio con il bus sostitutivo appositamente predisposto tra Civitanova Marche e Giulianova, dove trovano ulteriore proseguimento con il nuovo treno FR 9805 che ne attende l’arrivo.

• Frecciarossa 8824 Lecce (10:06) – Milano Centrale (18:55): cancellato tra Giulianova e Civitanova.

I passeggeri possono proseguire il viaggio con il bus sostitutivo appositamente predisposto tra Giulianova e Civitanova Marche, dove trovano ulteriore proseguimento con il nuovo treno FR 8824 che ne attende l’arrivo.

• InterCity 612 Taranto (10:32) – Lecce (20:40): oggi termina la corsa a Giulianova.

I passeggeri possono proseguire il viaggio con il treno FR 8820.

• InterCity 607 Bologna Centrale (12:00) – Lecce (20:40): oggi termina la corsa ad Ancona alle ore 14:23.

I passeggeri possono proseguire il viaggio con i primi treni utili a cura del personale di Assistenza clienti di Trenitalia.

Aggiornamento – ore 16:05

Il traffico permane sospeso in via precauzionale, in corso l’intervento dei tecnici che durerà almeno fino alle ore 17.30.

I treni Alta Velocità e InterCity posssono subire limitazioni di percorso.

I treni Regionali possono subire cancellazioni e limitazioni di percorso. Attivo il servizio sostitutivo con bus per le relazioni Civitanova Marche – Pescara Centrale, Pedaso – Porto San Giorgio e Civitanova Marche – San Benedetto del Tronto.

Aggiornamento – ore 15:00

Il traffico è ancora sospeso in via precauzionale, in corso l’intervento dei tecnici che durerà almeno fino alle ore 17.30.

I treni Regionali possono subire cancellazioni e limitazioni di percorso.

Inizio evento – ore 13:50

Il traffico è sospeso in via precauzionale per verifiche tecniche a seguito di un evento sismico tra Alba Adriatica e Porto San Giorgio.

In corso l’intervento dei tecnici per consentire la regolare ripresa del traffico ferroviario.

Seguono aggiornamenti.