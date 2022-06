SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Venerdì 10 giugno alle ore 12, riaprirà la palestra dell’Istituto Maria Immacolata delle suore Concezioniste sita in via Tonale. La struttura sarà finalmente fruibile a tutti gli alunni della scuola dopo oltre cinque anni di chiusura.

Ad inaugurare la struttura l’avv. Guido Castelli, Assessore alla ricostruzione post-sisma insieme ad Antonio Spazzafumo, sindaco di San Benedetto.

Dopo i sopralluoghi, un’ordinanza sindacale ne aveva vietato l’uso prima della esecuzione dei lavori per metterla in sicurezza. Ne ha seguito le pratiche il geometra Sergio Di Stefano e, dopo il superamento di tante difficoltà burocratiche, è riuscito ad accedere ai fondi per la ricostruzione.

I lavori sono iniziati il primo febbraio 2021, eseguiti dall’impresa edile Aterno Costruzioni dell’Aquila e sono terminati alla fine di febbraio del 2022. I fondi statali sono stati gestiti dalla banca Intesa San Paolo, dal consulente Roberto Buttafoco.