FERMO – Controlli delle Forze dell’Ordine negli ultimi giorni.

I carabinieri del Comando Provinciale di Fermo hanno denunciato nel Fermano una 56enne originaria dell’Est Europa ma residente sul territorio.

Come riportato nella nota stampa dell’Arma, giunta in redazione il 9 giugno, la donna dovrà rispondere di un furto di un borsellino in un supermercato. La vittima aveva allertato i militari che hanno fatto scattare immediatamente le indagini.