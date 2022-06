di Mauro Vannini

MAR DEL PLATA (ARGENTINA) – Alejandra Contessi, protagonista del servizio di Luigi Maria Perotti, è un’armatrice argentina di origine italiana, che dopo vent’anni come PR a Buenos Aires, ha deciso di tornare a lavorare nei cantieri dell’azienda di famiglia. Un’atmosfera familiare, non solo perché Mar del Plata è gemellata con San benedetto del Tronto, ma soprattutto perché il regista sambenedettese dimostra ancora una volta una spiccata sensibilità per le storie di marineria.

In Argentina, per tradizione, si consuma più carne che pesce e il 90% del pescato è destinato all’inscatolamento ed all’esportazione. Alejandra Contessi, insieme ai suoi fratelli a Mar del Plata, porta avanti l’azienda di famiglia emigrata dalle Marche nel dopoguerra.

Dalla costruzione delle navi alla filiera della pesca, la famiglia Contessi porta avanti l’attività di un’azienda che ha fatto la storia della marineria argentina.

Il servizio di Luigi Maria Perotti è andato in onda il 3 giugno 2022 all’interno della trasmissione condotta da Monica Marangoni “L’Italia con Voi” su Rai Italia.

Ora disponibile su Rai Play a questo link.