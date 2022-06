SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Causa maltempo, la “Serata Jazz” programmata per ieri, mercoledi 8 giugno, al molo sud, è stata rinviata a domenica 12 giugno, sempre al molo sud e sempre alle 21.30.

Nel frattempo, i lavori di scultura e pittura procedono come da programma e le opere degli scultori Simona De Lorenzo, Selene Frosini, Valeria Vitulli, Francesco Mazzotta e Mario Tapia, anche se ancora abbozzati, sono già molto apprezzati dal folto pubblico che quotidianamente assiste ai lavori degli artisti. Anche Davide Tolasi, lo street artist che sta realizzando il murale di sei metri intitolato ”Siamo tutti Capitano Achab” è a buon punto, mentre Marisa Korzeniecki, impegnata a realizzare un’opera pittorica tridimensionale, assemblerà i pezzi che la costituiscono nei prossimi giorni e Vincenzo Lopardo, che sta dipingendo invece una coloratissima medusa su un vecchio manufatto cementizio presente sul molo, è quasi alla fine.

I bambini del laboratorio creativo del Museo del Mare, che stanno dipingendo invece un murale di sei metri quadrati, intitolato “Sarà cosi’”, stanno affascinando il pubblico con le loro qualità artistiche e la loro passione.

Il prossimo appuntamento sarà per sabato 11 giugno, quando alle 18:30 al molo sud, in corrispondenza del monumento al Gabbiano Jonathan, si terrà la cerimonia di chiusura del Festival dell’Arte sul Mare 2022. Durante la cerimonia, alla presenza di cittadini ed autorità, ogni artista presenterà alla città rappresentata dal Sindaco, la propria opera e ne spiegherà il significato.

Si inizierà come sempre dalle opere pittoriche del terzo braccio del molo, per poi raggiungere le sculture realizzate lungo il secondo, ed infine concludere la “camminata artistica” al monumento al Gabbiano Jonathan, nei pressi del quale gli amministratori comunali convenuti, procederanno alla premiazione degli artisti e al ringraziamento di tutti coloro che, come sponsor o collaboratori, hanno consentito lo svolgimento della 26° edizione del Festival.