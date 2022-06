SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Riportiamo di seguito un comunicato stampa a firma degli ex componenti del CdA dell’Asilo Merlini Alberto De Angelis, Ylenia Vesperini, Paolo Lanciotti e Graziella Pallottini.

“Va premesso che attualmente le scuole d’infanzia private costituiscono un’eccellenza e un unicum la cui sopravvivenza è sempre più complicata a causa della difficoltà di coniugare un’adeguata offerta formativa con prezzi competitivi. La situazione è ancora più stringente nelle provincie che, a differenza delle grandi città, hanno un affluenza più limitata e circoscritta e risentono maggiormente della crisi economica e del calo demografico

Gli ultimi anni parlano di circa 170mila bambini iscritti in meno e di 226 scuole d’infanzia che hanno chiuso i battenti nell’ultimo anno.

Sin dal nostro insediamento avvenuto nel marzo del 2017 la situazione economica patrimoniale dell’asilo si manifestava come scoraggiante, in costante perdita da decenni e con un afflusso sensibilmente in calo negli ultimi anni, come confermato anche dal segretario della scuola. La giacenza bancaria ammontava a circa 130mila euro, un importo che avrebbe permesso all’asilo di vivere forse un anno o massimo due, anche proponendo una riduzione di costi e armonizzazione delle risorse. Di tutto ciò e delle nostre iniziative è sempre stata debitamente informata la pubblica amministrazione con un dialogo costante e proficuo.

Pertanto proprio al fine di salvaguardare i salari dei dipendenti (sempre puntualmente pagati), senza però far venir meno i punti attrattivi del nostro asilo ci siamo adoperati nel reperire quante più risorse finanziarie con un maggior sfruttamento delle risorse immobiliari. E così diverse sono state le iniziative volte in tal senso quali l’attivazione del centro estivo nel 2018, la valorizzazione e la pubblicità dell’asilo proponendo la struttura per gli incontri con l’autore, l’apertura di una pagina Facebook con tutte le attività ed i servizi dell’asilo in evidenza e, da ultimo, il ricorso ad un finanziamento chirografario per sopperire alle spese corrente e far fronte a lavori da fare per chiudere alcune pratiche amministrative rimaste in sospeso.

Il tutto considerando che l’asilo Merlini da statuto deve comunque favorire le famiglie meno abbienti e quindi non può praticare una politica di prezzi troppo aggressiva e rigida e in alcuni casi deve accordare prezzi e pagamenti di favore. Non è stato un quinquennio facile: il Covid , il post Covid, il calo demografico ed altresì la concorrenza degli asili comunali che hanno un evidente favore in termini di armonizzazione dei costi, non hanno di certo contribuito a migliorare la situazione. I problemi ci sono e ci saranno ma l’Asilo Merlini è uscito rafforzato in termini di percezione pubblica delle sue eccellenze considerato il centro estivo attivato nel 2018, la pagina Facebook molto seguita, nell’essere diventato una location fissa per gli incontri con l’Autore di Mimmo Minuto e per l’edizione del suo primo libro sulla sua storia ultracentenaria; il tutto con un volano pubblicitario di indubbio valore che avrà un sicuro riscontro nelle future iscrizioni.

Dal punto di vista più squisitamente finanziario lasciamo un debito in regolare ammortamento, un patrimonio immobiliare della scuola intatto e di notevole potenziale atteso che non comprende solo l’ormai famoso terreno di via Alfortville ma anche una palazzina uffici di circa 500 metri praticamente non utilizzata, oltre ovviamente al plesso scolastico che può essere sfruttato ancora più intensamente. Ci rendiamo disponibili per il futuro ad un incontro con la nuova giunta comunale per evidenziare ancora meglio i punti sopra espressi, ma diffidiamo per il futuro gli organi di stampa o chiunque altro da ogni riferimento alla nostra gestione che non sia correlata da dati certi e dalla possibilità per i sottoscritti di spiegare le proprie posizioni”.