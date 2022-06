di Mauro Vannini

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Si è svolta stamattina, mercoledì 8 giugno, presso l’Auditorium Tebaldini di San Benedetto, la conferenza stampa indetta dall’ASD “Stella del Mare” per la chiusura della stagione invernale e la presentazione dei progetti estivi racchiusi nello slogan “Stelle On the Beach”.

Dopo una lunga pausa, dovuta alla pandemia, le attività della società sportiva sono riprese a novembre con il progetto “EMI360” (Educazione Motoria Infanzia a 360°) con l’importante obiettivo del recupero delle motricità in età scolare.

L’attività che si è svolta presso le palestre scolastiche, ha raccolto nell’arco della stagione oltre 50 iscritti tra cui 10 bambini disabili.

Sempre a novembre è partito il progetto “Non mollare mai” dedicato a tutti quei giovani che abbandonano lo sport ma che hanno ancora voglia di divertirsi.

Dopo alcune difficoltà legate al Covid19 a Marzo è ripartito il torneo di Calcio Paralimpico FIGC, dove la Stella Del Mare è riuscita a presentare ben 2 squadre in 2 livelli differenti di competizione ottenendo il terzo posto in entrambe le categorie.

Due importanti risultati sono stati raggiunti dalla SDM nella Gara Regionale di Nuoto Paralimpico FISDIR conLuca Marcelli nei 50 metri. Delfino e Stefano Pignotti nei 25 mt. Stile libero, Classificati al 1° ed al 3° posto.

“Mens sana in corpore sano”, ovvero l’importanza dello sport per abbattere i le barriere mentali dei ragazzi con difficoltà è il focus della SDM che aderisce alla Campagna REACHOUT, lanciata qualche mese fa daGianni Infantino presidente della FIFA in collaborazione con l’OMS.

A tal proposito è intervenuto il Direttore del Dipartimento di Salute Mentale Marco Giri che sottolinea il giovamento dello sport all’umore di tutti, disabili e non.

Seguono i ringraziamenti del dottor Andrea Iacoponi, direttore del servizio “Il Sollievo” che ha lavorato in sinergia con la SDM integrando le rispettive attività.

Il Presidente della FIGC Regione Marche Ivo Panichi ribadisce l’importanza di questo tipo di attività, presenti nel sud delle Marche, ma mancanti quasi del tutto al Centro-Nord, anche a causa della pausa pandemica, rimarcando il suo impegno nella sensibilizzazione degli Enti Locali.

L’Assessore allo Sport Cinzia Campanelli ringrazia sentitamente asserendo che lo sport rende tutti abili senza distinzioni, mentre l’Assessore alle Politiche Sociali Andrea Sangugni annuncia una partita di Calcio al “Riviera delle Palme” che vede in campo l’Amministrazione Comunale contro i ragazzi della SDM

Ringraziamenti anche da parte Andrea Fioretti di LAPLAFERCART, sponsor ufficiale della SDM.

Il dottor Roberto Ciferni, direttore Generale della SDM Illustra lo Special Campus estivo, per dare continuità al lavoro fatto durante l’inverno e non disperdere i ragazzi durante l’estate.

Il campus è affidato ad uno staff di prim’ordine, capitanato dal Mister Ottavio Palladini, di cui conosciamo anche il lato umano, che ha subito accettato di partecipare a questa nuova avventura per trasferire la sua esperienza ai ragazzi.