GROTTAMMARE – La passeggiata in tandem partirà dalla sede Uici di Ascoli Piceno alle ore 9,45 e terminerà in Piazza Kursaal a Grottammare per le ore 13, passando per la via Salaria.

I sedici equipaggi iscritti vivranno una giornata all’insegna dello sport, del divertimento e dell’autonomia. Come nelle edizioni precedenti parteciperanno equipaggi misti, con un guidatore vedente e un passeggero con deficit visivo.

Quest’anno l’evento, giunto alla 25esima edizione, si dota di una testimonial d’eccellenza, la nuotatrice paralimpica Carlotta Gilli. L’atleta non potrà essere presente fisicamente all’evento perché impegnata nei campionati di nuoto ma ci tiene a manifestare comunque il suo supporto attraverso un videomessaggio: “Ci tengo a sottolineare l’importanza delle iniziative sportive nell’ambito dell’inclusione sociale — afferma Carlotta Gilli —. Siamo nel 2022 e di inclusione se ne parla molto: sono stati fatti tanti passi in avanti, ma tanti altri bisogna farne. Il passo più grande è cambiare la mentalità delle persone, poi tutto il resto verrà da sé”.

A proposito di opere di sensibilizzazione, il sindaco Enrico Piergallini sottolinea l’importante contributo che l’Uici ha dato alla città di Grottammare in termini di cambiamento culturale: “I venticinque anni del Tandem, con l’Unione italiana ciechi, hanno guidato materialmente la città di Grottammare a fare un cambiamento — afferma Piergallini —. Tanti di quei meccanismi mentali che l’amministrazione mette in atto sono possibili grazie alla sensibilizzazione del Tandem e dell’Unione ciechi. Non esiste nessun momento di progettazione, a partire da un semplice pannello turistico, che non ci faccia scattare il pensiero di farlo in Braille. Non era scontato prima: il Tandem ci ha guidato verso un’idea nuova di città. Quello che abbiamo fatto è solo una piccola parte di quello che ancora c’è da fare, ma termino il mandato con la consapevolezza di aver fatto un passo in più verso l’accessibilità”, conclude.

Per Monica Pomili quella del 2022 è la quarta edizione del Tandem che segue in qualità di assessore: “La sensibilità della città di Grottammare verso l’inclusione sta maturando. Insieme all’Unione ciechi, abbiamo vinto un bando per reperire dei finanziamenti utili a rendere accessibili i pannelli per le persone con disabilità, sia a livello fisico, collocandoli ad un’altezza pari ad un metro, sia a livello sensoriale. Questa amicizia con l’Unione è fondamentale perché ci fa comprendere da vicino cosa significhi avere questo tipo di disabilità”.

La presidente dell’Uici Ascoli Piceno-Fermo, Gigliola Chiappini, spende qualche minuto per descrivere l’importanza del centro polifunzionale “L’officina dei sensi”, un’eccellenza dedicata alle disabilità sensoriali divenuta ormai punto di riferimento per tutto il Centro Italia. Situata in via Copernico, la struttura permette di accogliere ipovedenti fin dai 3 mesi di età, con percorsi riabilitativi del tutto gratuiti che prevedono anche l’utilizzo di una piscina presente all’interno dell’edificio.

La presidente, inoltre, ringrazia l’amministrazione comunale, la ciclistica picena, i volontari e gli sponsor: “Realizzare un’iniziativa di questo tipo è un modo per includere le persone con disabilità nel mondo dello sport. D’altra parte, chi non vede non sempre riesce a fidarsi, quindi per noi è un modo per imparare ad affidarci alle persone. Tutto ciò che è accessibile per noi non è scontato. Chi aderisce a questa iniziativa vuol dire che ha una grande apertura mentale e questo è un bene per tutti”.