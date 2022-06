SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Le marinerie delle Marche sono di nuovo in sciopero.

Lo fanno sapere Francesco Caldaroni, presidente delle marinerie d’Italia e Apollinare Lazzari, presidente dell’associazione produttori pesca di Ancona.

Armatori e pescatori tornano a incrociare le braccia a causa del caro gasolio, dopo un momentaneo stop allo sciopero che ha visto i pescherecci riprendere il mare nella giornata di lunedì: “nelle Marche siamo di nuovo fermi, così come anche in Abruzzo, Molise, Puglia, Calabria e si è aggiunta anche la Sicilia, tranne che a Mazara del Vallo” spiega Caldaroni, annunciando per domani “una assemblea delle marinerie a Civitanova Marche per decidere il da farsi”.

“Nonostante le nostre proteste – gli fa eco Lazzari – il prezzo del petrolio continua a salire e con esso il gasolio che ha superato 1,20 euro arrivando a toccare punte, nelle Marche, di 1,25 euro”. “Così è difficile lavorare – prosegue Lazzari – siamo ancora in attesa di risposte da parte del governo e da parte della comunità europea”. Intanto domani pomeriggio è previsto un incontro a Civitanova Marche delle marinerie delle Marche per decidere come procedere, ma l’intenzione, spiega Lazzari “è quella di proseguire con lo sciopero se non arriveranno risposte alle nostre richieste”.

“L’auspicio – conclude – è che si trovi al più presto una soluzione, anche perché così non riusciamo ad andare avanti: siamo indietro con i mutui contratti con le banche per i lavori di ristrutturazione delle imbarcazioni necessari periodicamente, ma oltre a questo abbiamo spese fisse che dobbiamo onorare e che stiamo continuando a pagare come gli stipendi dei marinai e i contributi. Le barche anche da ferme costano”.