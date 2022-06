MONTEPRANDONE – Dopo San Benedetto del Tronto, Grottammare, Monsampolo del Tronto, Martinsicuro, Folignano ed Ascoli Piceno, il progetto “Summer Yoga Laboratori territoriali di prevenzione del tumore al seno” fa tappa a Monteprandone.

Grazie alla collaborazione ed al sostegno assicurato dall’Amministrazione Comunale, che ha messo a disposizione il parco “Giardino dei colori” in via Gramsci a Centobuchi, infatti, dal 15 giugno prenderanno il via lezioni gratuite di yoga all’aperto tenute dall’insegnante Eugenia Brega.

“Ci è parso doveroso – dicono i suoi dirigenti – realizzare il progetto anche a Monteprandone visto che da anni centinaia di suoi cittadini hanno partecipato ai nostri corsi realizzati in comuni limitrofi. Sono tanti i cittadini che vogliono poter fruire di spazi inclusivi dedicati allo sport per la promozione e l’adozione di stili di vita corretti. Si tratta di un progetto che parte dalla prevenzione del tumore al seno ma che poi è aperto a tutti i cittadini”.

Le lezioni si svolgeranno ogni mercoledì dal 15 giugno al 31 agosto dalle 19 alle 20.

La partecipazione al progetto è gratuita ma occorre pre-iscriversi contattando il numero 3442229927.

Per partecipare occorre portare il proprio tappetino o un asciugamano.