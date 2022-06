SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Roberto Mancini ha affermato che per risollevare le sorti della Nazionale Italiana, grande assente ai Mondiali invernali di Qatar, bisogna dare fiducia ai giovani, non solo nell’Italia ma anche nei Club.

San Benedetto del Tronto oggi, 7 giugno, ha la possibilità di ammirare in azzurro giovanissime promesse che un giorno potrebbero sbocciare nel panorama calcistico italiano e non solo.

Tutto pronto al “Riviera delle Palme” per il match valevole del “Torneo 8 Nazioni” tra Italia-Polonia Under 20. I nomi degli azzurrini presenti in Riviera potrebbero non dire molto agli appassionati di calcio e non ma sicuramente diversi di loro tra qualche anno li vedremo protagonisti in Italia e magari anche all’estero. Uno fra tutti Matteo Ruggeri, terzino di proprietà dell’Atalanta (sei presenze con la Dea nel 2020-21) e lo scorsa stagione alla Salernitana con all’attivo 14 partite.

Nonostante il caldo da segnalare una buona presenza in Tribuna e nel settore Distinti allo stadio sambenedettese, molti bambini presenti accompagnati dai genitori e familiari. C’è anche il presidente della Samb, Roberto Renzi. Vicino a lui il telecronista di Sky Sport, Maurizio Compagnoni.

Riviera Oggi seguirà la cronaca della partita, visibile in televisione su Rai Sport Hd, buon divertimento!

ITALIA: Sorrentino, Barbieri, Ruggeri, Riccio, Dalle Mura (C), Panada, Cudrig, Milanese, Da Graca, Sekulov, Desogus. A disposizione: Garofani, Savona, Papetti, Cittadini, Florenzi, Di Stefano, Cavuoti, Bonfanti, Mercati, Heubang. All: Alberto Bollini.

POLONIA: Tobiasz, Szymanski, Peda, Tkocz, Bieganski (C), Pyrka, Szymczak, Gerboowski, Marczuk, Walicki, Ibe-Torti. A disposizione: Bieszcad, Stepien, Talar, Kocyla, Rako, Cielemecki, Walicki, Ibe-Torti, Bukowski, Kuzma, Ojrznski, Kasperowicz. All: Milosz Stepinski.

ARBITRO Matteo Marchetti.

AMMONITI Pyrka (P), Panada (I), Peda (P), Bieganski (P)

ESPULSI

PRIMO TEMPO

4 – Batti e ribatti in area polacca, Riccio pericoloso ma il suo tiro viene respinto dalla difesa bianca in calcio d’angolo.

7 – Ci prova Desogus con un bel tiro da fuori, palla che esce di poco a lato. Italia pericolosa e vicina al vantaggio.

13 – Polonia minacciosa con il difensore Peda, un bel tiro da fuori area che però si spegne a lato del portiere azzurro.

15 – CALCIO DI RIGORE PER L’ITALIA. Atterrato Desogus in area, da un difensore polacco, dopo una bell’azione partita sulla sinistra.

16 – Tobiasz para il rigore calciato dal giocatore azzurro Milanese. Il risultato al Riviera delle Palme resta 0 a 0.

24 – Desogus solo davanti al portiere polacco, l’attaccante azzurro si fa respingere il tiro dall’estremo difensore.

38 – Ancora Desogus! Il numero 11 si esibisce in un tiro potente ma il portiere Bieszcad si fa trovare pronto, è ormai una vera e propria sfida fra i due.

42 – Si fa vedere anche la Polonia, tiro da fuori area di Pyrka: palla fuori e in Curva Nord.

44 – Polonia molto pericolosa. Punizione da fuori area, colpo di testa di Peda ma si fa trovare pronto il portiere Sorrentino che respinge con forza.

45 – Ammonito Pyrka della Polonia per un fallo in attacco nell’area azzurra.

45 – Mischia in area polacca ma l’attaccante azzurro Da Graca non riesce a tirare verso la porta, la difesa avversaria fa muro.

47 – Termina il primo tempo al Riviera delle Palme, Italia-Polonia 0-0.

COMMENTO PRIMO TEMPO Partita intensa nonostante il gran caldo, Italia più pericolosa mentre la Polonia è guardinga e gioca di ripartenza. Gli Azzurrini di mister Bollini devono recriminare per un calcio di rigore sbagliato al 16° minuto da Milanese, bravo il portiere avversario Bieszcad. Polacchi pericolosi a fine primo tempo con un colpo di testa di Peda ma Sorrentino è attento e respinge prontamente.

SECONDO TEMPO

1 – Esce per l’Italia Sekulov, entra Heubang. Per la Polonia cambio in porta, esce Bieszczad ed entra Tobiasz. Fuori per gli azzurrini anche Cudrig, dentro Mercati.

3 – Clamorosa occasione per l’Italia! Vicino al goal il numero 9 azzurro, Da Graca, ma il suo piattone, da buona posizione e in area, termina fuori a lato.

6 – Desogus colpisce di testa ma il portiere Tobiasz para, Italia ancora una volta vicino al vantaggio.

10 – Polonia che tenta un tiro da fuori con Bieganski ma la palla termina abbondantemente a lato.

15 – Ancora una volta Desogus non riesce a mettere la palla in rete, stavolta di testa da buona posizione ma spedisce alto. L’Italia gioca ma non riesce a segnare.

18 – Desogus decisamente il migliore in campo per gli Azzurrini. Ancora una volta crea il panico da sinistra e si accentra, palla in mezzo e difesa polacca che respinge in calcio d’angolo.

18 – Altri cambi per la Polonia: escono Walicki e Ibe-Torti, entrano Cielemecki e Iskra.

21 – Ammonito Panada per l’Italia, brutto fallo ai danni di un giocatore polacco che si stava involando nell’area azzurra. Punizione dal limite.

21 – Polonia vicinissima al vantaggio: punizione dal limite, palla in area e stacco di testa di testa per Peda ma Sorrentino, come nel primo tempo, dice nuovamente no e blocca il pallone. Poco dopo lo stesso Peda ammonito per un fallo.

22 – Da Graca colpisce di testa da buona posizione in area ma la palla supera la traversa e va in Curva Nord. Buon tentativo per l’Italia.

23 – Escono per l’Italia Ruggeri, Milanese e De Graca. Entrano Florenzi, Bonfanti e Cittadini. Ammonito Bieganski della Polonia.

26 – Altri cambi per la Polonia: escono Szymczak, entrano Kocyla e Marczuk.

30 – Italia vicina al goal! Bel tiro da defilato di Bonfanti, ottima risposta di Bieszczad.

34 – Per la Polonia esce Marczuk ed entra Talar.

37 – Per l’Italia escono Sorrentino e Riccio per Garofani e Papetti.