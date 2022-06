SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Un omaggio dalla città alla Samb femminile fresca di promozione in serie C, arriva direttamente dall’amministrzione comunale che ha deciso di premiare le ragazze per la storica promozione nel campionato nazionale di calcio femminile.

La cerimonia di premiazione è prevista per giovedì 9 luglio alle 12.30 nella sala consiliare del palazzo comunale di viale De Gasperi, nel corso della quale la squadra di mister Silvestro Pompei riceverà un riconoscimento da parte del sindaco Antonio Spazzafumo e dell’assessore alla politiche sportiva Cinzia Campanelli.

Le ragazze della FC SAMBENEDETTESE Portieri: Straccia, Marinelli, Sbranchella Difensori: Lelli, Larcher, Bianchini, Tarackel, Sgariglia, Mandolesi Centrocampisti: Marano, Pontini, Ponzini, Di Salvatore, Angelini, Belleggia, Casciaroli Attaccanti: Poli, Sacchini, De Antonis, Castiglione, Ferretti, Clementi Allenatore: Silvestro Pompei